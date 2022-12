Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Côté Lot Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Puy-l'Évêque

Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Côté Lot Puy-l’Évêque, 31 décembre 2022, Puy-l'Évêque . Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Côté Lot 10 Place de la Truffière Restaurant Côté Lot Puy-l’Évêque Lot Restaurant Côté Lot 10 Place de la Truffière

2022-12-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-31 00:00:00 00:00:00

Restaurant Côté Lot 10 Place de la Truffière

Puy-l’Évêque

Lot 110 EUR 110 Menu :

– Amuse bouche

– Saint Jacques, yuzu, caviar oscietra

– Escalopes de foie gras, truffe noire et céleri

– Marmite de homard, fèves et bisque

– Turbot rôti, panais caramélisé et sauce Malbec

– Filet de chevreuil, réduction de cassis et mille feuille de truffe noire

– Craquelin vanille de Tahiti

– Mignardises Les restaurant Côté Lot à Puy-l’Evêque vous propose son menu de la Saint-Sylvestre. +33 6 38 38 65 79 NoName_13 de Pixabay

Restaurant Côté Lot 10 Place de la Truffière Puy-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puy-l'Évêque Autres Lieu Puy-l'Évêque Adresse Puy-l'Évêque Lot Restaurant Côté Lot 10 Place de la Truffière Ville Puy-l'Évêque lieuville Restaurant Côté Lot 10 Place de la Truffière Puy-l'Évêque Departement Lot

Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-leveque/

Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Côté Lot Puy-l’Évêque 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Côté Lot Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque 31 décembre 2022 10 Place de la Truffière Restaurant Côté Lot Puy-l'Évêque Lot Lot Puy-l'Évêque

Puy-l'Évêque Lot