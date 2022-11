Réveillon de la Saint-Sylvestre, au Château de Crouseilles Crouseilles, 31 décembre 2022, Crouseilles.

Réveillon de la Saint-Sylvestre, au Château de Crouseilles

Château de Crouseilles Crouseilles Pyrnes-Atlantiques

2022-12-31 14:00:00 – 2022-12-31

Crouseilles

Pyrnes-Atlantiques

15 15 EUR Un réveillon original au cœur du Vic-Bilh !

Les fêtes de la Saint-Sylvestre ce sont des découvertes du vignobles ; des balades en calèches ; un marché gourmand avec présence d’artisans du goût (confection de croustades, de gâteaux à la broche…) et un casse-croûte vigneron.

En fin de journée, le repas du réveillon au Château de Crouseilles et suivi d’un réveillon dansant. A minuit les vignerons égrènent douze raisins de la dernière grappe récoltée, symbolisant les 12 coups de minuit.

10h : circuit découverte « Voyage au cœur de l’appellation Pacherenc du Vic-Bilh ». Visite du vignoble, découverte des chais de vinification et dégustation. Durée : 2h30.

21h : grands réveillons de la Saint Sylvestre.

+33 5 59 68 57 14 Château de Crouseilles et Plaimont Producteurs

Tourisme Nord Béarn et Madiran

Crouseilles

