Réveillon de la Saint-Sylvestre au casino Barrière de Ouistreham Ouistreham, 31 décembre 2022, Ouistreham .

Réveillon de la Saint-Sylvestre au casino Barrière de Ouistreham

51 Place Alfred Thomas Casino Barrière Ouistreham Calvados Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas

2022-12-31 20:30:00 – 2022-12-31

Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas

Ouistreham

Calvados

Le Casino Barrière Ouistreham est heureux de vous retrouver pour célébrer le passage à l’an nouveau !

Pour l’occasion, deux réveillons vous sont proposés le samedi 31 décembre 2022 à 20h30 :Dîner et spectacle « Tubes 80 – Saison 2 » au restaurant La Croisière : Laissez-vous embarquer pour un voyage dans le temps au rythme des tubes des années 80 ! Découvrez la deuxième version de ce show dansé et chanté en live. Spectacle et soirée dansanteDîner et animation magie close-up au café barrière : Dîner de gala et animation de magie de table en table avec Sébastien Calbry

Consultez les menus complets ici.

Pour réserver votre réveillon, appelez le service accueil au 02.31.36.30.00. Le règlement total sera demandé pour confirmer votre réservation.

Le Casino Barrière Ouistreham est heureux de vous retrouver pour célébrer le passage à l’an nouveau !

Pour l’occasion, deux réveillons vous sont proposés le samedi 31 décembre 2022 à 20h30 :Dîner et spectacle « Tubes 80 – Saison 2 » au restaurant La Croisière : Laissez-vous embarquer pour un voyage dans le temps au rythme des tubes des années 80 ! Découvrez la deuxième version de ce show dansé et chanté en live. Spectacle et soirée dansanteDîner et animation magie close-up au café barrière : Dîner de gala et animation de magie de table en table avec Sébastien Calbry

Consultez les menus complets ici.

Pour réserver votre réveillon, appelez le service accueil au 02.31.36.30.00. Le règlement total sera demandé pour confirmer votre réservation.

+33 2 31 36 30 00 https://www.casinosbarriere.com/

Casino Barrière 51 Place Alfred Thomas Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-12-14 par