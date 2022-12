Réveillon de la Saint-Sylvestre au 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Réveillon de la Saint-Sylvestre au 180 Sainte-Bazeille, 31 décembre 2022, Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille. Réveillon de la Saint-Sylvestre au 180 Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Les Aumonts Espace 180

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-31

Les Aumonts Espace 180

Sainte-Bazeille

Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille 35 35 EUR Réveillon du 31 décembre

Le @180 ouvrira ses portes pour une belle soirée.

Au Programme du 31 : Menu de fêtes, Musique live avec le groupe Chic Wah Wah et …VOUS sur scène si le cœur vous en dit, et toujours l’ambiance un peu Rock’n roll peu conventionnelle du 180.

Programme détaillé à télécharger ! Réveillon du 31 décembre

Le @180 ouvrira ses portes pour une belle soirée.

Au Programme du 31 : Menu de fêtes, Musique live avec le groupe Chic Wah Wah et …VOUS sur scène si le cœur vous en dit, et toujours l’ambiance un peu Rock’n roll peu conventionnelle du 180.

Programme détaillé à télécharger ! +33 6 28 33 54 10 Château Rouge 47 Espace 180

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Autres Lieu Sainte-Bazeille Adresse Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Les Aumonts Espace 180 Ville Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille lieuville Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille Departement Lot-et-Garonne

Réveillon de la Saint-Sylvestre au 180 Sainte-Bazeille 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint-Sylvestre au 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille 31 décembre 2022 Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne