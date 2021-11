Aspiran Aspiran Aspiran, Hérault RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: Aspiran

Inscriptions à la bibliothèque tous les vendredis de 18h à 19h (jusqu’au 10/12), ou sur le marché de Noël. Passe sanitaire obligatoire. À partir de 19h30, à la salle des fêtes, le Comité des Fêtes Aspiranais vous invite à son réveillon pour fêter 2022 dans la bonne humeur ! Repas gastronomique confectionné par Passion Traiteur, spectacle « Les Glorieuses » par la Cie Lolipop, suivis de la soirée dansante.

