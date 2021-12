Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, Corrèze Réveillon de la Saint Sylvestre ANNULE Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues

2021-12-31 – 2021-12-31

A partir de 20h, à la salle Jean Moulin.

Sur réservation, 70€ par personne, vins et boissons compris

Pass sanitaire obligatoire L’association « Les Gounauds de Bort » vous invite au Réveillon de la Saint Sylvestre avec l’orchestre Céline & Jérémy. Au menu : apéritif, amuses bouches, ballotine de foie gras de canard à l’hypocras, sandre rôti et son coulis d’écrevisses, trou normand, jarret de pintade du bourbonnais aux morilles et sa garniture (pommes amandine, marrons au lard, courges rôties), fromage, croquembouches, champagne et café. A partir de 20h, à la salle Jean Moulin.

