2022-12-31 – 2022-12-31

Dîner et animation musicale.

Menu :

– Kir griotte et son assiette de mise en bouche

– Cassolette de ris de veau, foie gras en crumble et pain d’épices

– Duo de poissons d’eau douce et de mer fumé

– Suprême de volaille en croûte de noisettes accompagné de pomme maxime et champignons sauce champagne

– Douceur JOA : glace nougat et sa crème de baileys

– Duo de laitier de nos régions : Neufchâtel aux graines de lin et livarot

– Entremet 3 chocolats pour démarrer 2023.

+ 5€ de ticket de jeu (Casino) offert

Boissons non incluses

+33 2 35 86 35 45 https://www.joa.fr/casinos/treport

