2022-12-31 – 2022-12-31 Salle des congrès Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Samedi 31 décembre à 19h, salle des congrès. Réservation et règlement au 06 80 70 57 63 ou 07 82 23 67 20. Organisé par l’Amicale des Séniors. Repas du traiteur Les Pradines à 89 € : apéritif, tourte ris de veau, morilles et fois gras, pavé de sandre sauce truffes, trou Limousin, pavé de veau sauce morilles, gratin dauphinois et tian de légumes, salade et fromages, omelette norvégienne, café, vins. Animé par Pierre André. Salle des congrès Bessines-sur-Gartempe

