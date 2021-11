Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Réveillon de la Saint Sylvestre à Thouars Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Réveillon de la Saint Sylvestre à Thouars Thouars, 31 décembre 2021, Thouars. Réveillon de la Saint Sylvestre à Thouars À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars

2021-12-31 – 2021-12-31 À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance

Thouars Deux-Sèvres Thouars 25 EUR L’association multiculture 79 vous propose de passer à l’heure de la nouvelle année entre amis ou en famille dans l’orangerie du Château ! Animation assurée par DJ Fred.

L'association multiculture 79 vous propose de passer à l'heure de la nouvelle année entre amis ou en famille dans l'orangerie du Château ! Animation assurée par DJ Fred. Réservation avant le 15 décembre. +33 6 21 14 03 22

Réservation avant le 15 décembre

À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars

