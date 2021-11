RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE À ST AIGNAN-SUR-ROË Saint-Aignan-sur-Roë, 31 décembre 2021, Saint-Aignan-sur-Roë.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE À ST AIGNAN-SUR-ROË Salle Polyvalente Rue de l’Étang Saint-Aignan-sur-Roë

2021-12-31 – 2021-12-31 Salle Polyvalente Rue de l’Étang

Saint-Aignan-sur-Roë Mayenne Saint-Aignan-sur-Roë

EUR 85 85 Le 31 décembre, le comité des fêtes de Saint-Aignan-sur-Roë vous invite à venir fêter le Réveillon de la Saint-Sylvestre. La soirée sera animée par l’orchestre de variétés Seven Nights, et le menu vous sera proposé par Le Pégasien Réception.

– Elixir du Nouvel An et sa mise en bouche

-Tartarine de saumon à la scandinave

– Pavé de sandre poché sauce homardine et ses petits légumes

– Délice givré cerise, crème de griottes

– Fondant de veau au giroles, poêlée de fèves, marrons et champignons de Paris.

– Richesse de nos terroirs

– Délice de la Saint-Sylvestre

Les vins : Riesling, Vin de Loire, Vouvray

Réservations au 02 43 06 51 02 ou 07 86 96 64 92

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire.

Venez fêter le passage à la nouvelle année à Saint-Aignan-sur-Roë.

dernière mise à jour : 2021-11-17 par