2022-12-31 – 2022-12-31 Salles-la-Source Aveyron Salles-la-Source 65 EUR Repas Apéro tapas Buffet d’entrée

Toast de Foie gras ,saumon ,pâté en croûte , etc ,etc,

PAELLA Fromage, dessert ,café (Repas, Boissons à volonté. Sur Réservation : 09 50 39 61 46 jusqu’au 25 Décembre / 65€ tout compris) Animations

KARAOKE

Soirée dansante /Cotillons Réveillon de la Saint Sylvestre, organisée par l’Atelier à la Salle des fêtes de Salles la Source à partir de 20h OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

Salles-la-Source