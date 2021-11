Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Catégories d’évènement: Gironde

Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne, 31 décembre 2021, Saint-Seurin-de-Cadourne. Foyer socio-culturel 14 rue des Frères Razeau Saint-Seurin-de-Cadourne

2021-12-31

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Saint-Seurin-de-Cadourne EUR 78 Saint-Seurin-de-Cadourne propose son Réveillon de la Saint Sylvestre. Venez fêter le passage à la nouvelle année avec un menu de fête exceptionnel en compagnie du Grand Orchestre Pierre Lebrun.

