2022-12-31 21:00:00 – 2022-12-31 02:00:00

Lot Puy-l’Évêque Lot 15 EUR A partir de 21h00 pour le repas (70€) ou à partir de 00h30 pour l’entrée au concert seul (15€). Menu :

– Apéritif,

– Foie gras

– Saumon fumé

– Aumônière de la mer

– Roulé de volaille farci et gratin dauphinois

– Fromage

– Dessert

– 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes. Le Comité des Fêtes organise son réveillon avec un repas et une soirée animée par le groupe Manhattan. +33 6 82 06 29 83 Pixabay

Salle des Fêtes Promenade de Héron Puy-l'Évêque

