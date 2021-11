Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot, Puy-l'Évêque Réveillon de la Saint Sylvestre à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

A partir de 21h00 pour le repas (65€) ou à partir de 00h30 pour l'entrée au concert seul (15€). Menu : – apéritif, foie gras,

– saumon fumé,

– coquilles Saint-Jacques,

– volaille et ses légumes,

– fromage,

– dessert,

– 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes. Le Comité des Fêtes organise son réveillon avec un repas et une soirée animée par le groupe Manhattan. Pass sanitaire obligatoire. A partir de 21h00 pour le repas (65€) ou à partir de 00h30 pour l’entrée au concert seul (15€). Menu : – apéritif, foie gras,

