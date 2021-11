Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Aisne, Montescourt-Lizerolles Réveillon de la Saint-Sylvestre à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Catégories d’évènement: Aisne

Montescourt-Lizerolles

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles, 31 décembre 2021, Montescourt-Lizerolles. Réveillon de la Saint-Sylvestre à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles

2021-12-31 – 2021-12-31

Montescourt-Lizerolles Aisne Montescourt-Lizerolles 65 Passez votre Réveillon de la Saint-Sylvestre 2021 à Montescourt-Lizerolles !

Organisé par JL Prod et animé par Christophe Vérin et son orchestre.

Tarif : 65€.

Réservations au 0634456898 Menu :

Kir de bienvenue

Médaillon de foie gras et son chutney d’oignon

Poêlée de St-Jacques à la provençale

Trou normand

Ballotine de chapon sauce Champagne

Trio de fromages

Délice de 2022

Café

Une coupe de Champagne à minuit

Soupe à l’oignon

