Lot Lugagnac Lot Au menu : Soupe champenoise & mise en bouche

Raviole de poulet & légumes lait de poule

Brochette de gambas & Saint-Jacques coulis au chorizo

Igue

Roulade de chapon rôti farce fine au boudin blanc accompagné d’écrasé de pommes de terres et marrons grillés

Fromage, salade

Gourmandise glacée

(Sont inclus : l’apéritif, les vins en accord, la café et une coupe de champagne) Les amis de Lugagnac vous propose de fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre le samedi 31 décembre à 20h à la salle des fêtes de Lugagnac. Une soirée chaleureuse vous attend. Que vous soyez seul, en famille ou avec des amis, venez avec nous franchir le pas de la nouvelle année ! Inscriptions et paiement : merci de compléter le coupon ci-joint et de le déposer avec le règlement par chèque avant le 15 décembre à la mairie de Lugagnac. Après cette date les commandes auront été passées auprès des fournisseurs +33 7 49 10 42 09 Les Amis de Lugagnac ©amisdelugagnac

