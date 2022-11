Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Ange Bleu Gauriaguet Gauriaguet Catégories d’évènement: Gauriaguet

– Soirée Cabaret avec la Revue Euphory : Le repas gastronomique avec champagne à volonté. L’orchestre, les attractions, les animations de la troupe puis « Euphory » notre revue à grand spectacle. – Soirée St Sylvestre sous les tropiques : Le repas gastronomique avec champagne à volonté, l’animation dansante avec l’orchestre, et toute la soirée des passages spectacles avec l’équipe de la Fiesta tropicale pour un voyage dans des lieux paradisiaques. L’ambiance des îles, colorée et exotique, avec comme impératif : la fête ! Pensez à réserver le plus tôt possible. Réveillon de la Saint-Sylvestre :

+33 5 57 68 07 07

