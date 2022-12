Réveillon de la Saint Sylvestre à la Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Réveillon de la Saint Sylvestre à la Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains, 31 décembre 2022, Vieux-Boucau-les-Bains . Réveillon de la Saint Sylvestre à la Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris La Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains Landes La Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris

2022-12-31 – 2022-12-31

La Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris

Vieux-Boucau-les-Bains

Landes Pour finir l’année sur une note gastronomique enchantée, la Table de P’tit Ju vous propose son menu dégustation : 6 plats 90€

Les produits sont locaux, la cuisine est excellente… des plats, aux desserts : un régal pour les papilles ! Pour finir l’année sur une note gastronomique enchantée, la Table de P’tit Ju vous propose son menu dégustation : 6 plats 90€

Les produits sont locaux, la cuisine est excellente… des plats, aux desserts : un régal pour les papilles ! +33 6 44 09 02 38 La Table de P’tit ju Vieux Boucau

La Table de P’tit Ju 14 Place des Tamaris Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Vieux-Boucau-les-Bains Landes La Table de P'tit Ju 14 Place des Tamaris Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville La Table de P'tit Ju 14 Place des Tamaris Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/

Réveillon de la Saint Sylvestre à la Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint Sylvestre à la Table de P’tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 31 décembre 2022 14 Place des Tamaris La Table de P'tit Ju Vieux-Boucau-les-Bains Landes Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes