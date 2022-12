Réveillon de la Saint Sylvestre à la Pataterie Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône EUR 49.9 59.9 Nous vous avons préparé un menu spécial pour terminer cette année en beauté! Restez avec nous jusqu’au décompte du nouvel an dans une ambiance musicale survoltée!

5…4…3…2…1… Réservez !!!! Vous faites quoi le 31 Décembre??? restaurant@lapataterie-arles.com +33 4 90 43 61 74 https://www.lapataterie.fr/ La Pataterie Chemin de Fourchon Centre Commercial Géant Casino Arles

