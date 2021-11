Réveillon de la Saint-Sylvestre à La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans, 31 décembre 2021, Saint-Nexans.

Réveillon de la Saint-Sylvestre à La Chartreuse du Bignac Lieu-dit Le Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

2021-12-31 – 2021-12-31 Lieu-dit Le Bignac Chartreuse du Bignac

Saint-Nexans Dordogne Saint-Nexans

EUR 180 180 Venez passer la St Sylvestre à la Chartreuse du Bignac.

Profitez d’un diner gastronomique signé par notre Chef Thibaut Peyroche d’Arnaud.

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

Petites bouchées du Réveillon

Homard Bleu en bouillon thaï, raviole végétale au lait de coco, pince tartare de mangue jus corail

Quelques légumes d’hiver en pot-au-feu, Foie Gras rôti et jus cardamome

Noix de coquille Saint-Jacques et crémeux de patate douce à la vanille

Chapon cuit à basse température, fricassée de racines et marrons, jus réduit

Brie truffé et quelques pousses

Prédessert surprise

Moelleux croquant chocolat gousse des îles et caramel beurre salé

Mignardises

A minuit, autour d’une coupe de champagne et d’un feu d’artifices spécialement tiré pour vous, nous célébrerons ensemble l’arrivée de 2022.

+33 5 53 22 12 80

©Chartreuse du Bignac

