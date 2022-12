Réveillon de la Saint Sylvestre à Gramat Gramat Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Réveillon de la Saint Sylvestre à Gramat, 31 décembre 2022

2022-12-31

Lot Gramat 90 EUR 90 Kir fines bulles et mises en bouche

Terrine de foie gras de canard maison, relevée au piment d’Espelette, confit d’oignons, pain aux noix

Vin : Les Tourterelles, côte Gascogne moelleux Dos de cabillaud rôti, beurre blanc de coques au champagne

Vin : Château Laulerie, Bergerac blanc sec Sorbet vieille prune, arrosé Grenadin de veau, sauce foie gras truffé, paillasson de pommes de terre et légumes

Vin : Château La Croustarelle Prestige, Cahors Rocamadour en salade Gourmandise de l’an neuf et sa coupe de champagne

Entremet crème de marrons compotée de poires Café ou thé A l’Hostellerie du Causse, repas boissons comprises et soirée +33 5 65 10 60 60 Hostellerie du Causse libre droit

