Réveillon de la Saint-Sylvestre à Gourdon Gourdon, 31 décembre 2022, Gourdon .

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Gourdon

Hostellerie de la Bouriane Place du Foirail Gourdon Lot Place du Foirail Hostellerie de la Bouriane

2022-12-31 – 2022-12-31

Menu de la Saint-Sylvestre :

La Mise en Bouche

La Salade aux Suprême et Cuisse de Pigeonneau rôtis, Petits Cèpes Bouchons grillés »Vinaigrette au Vin Doux de Maury »

Le Pavé de Bar de Ligne Grillé »Risotto à la Truffe »

Le Filet Mignon de Veau du Limousin à la Crème de Cèpes »Viande Origine France – l’Atelier Cowrrézien – Meyssac-Corrèze »

Le Palet Glacé au Thé Noir Marco Polo Sublime, Salpicon d’Ananas, Tuile Craquante au Beurre Salé,Et Coulis de Myrtilles

OU

Le Chou Craquelin à la Crème pâtissière Vanille et Potimarron »Sorbet de la Cheffe aux fruits de la Passion et citron »

OU

Le Crémeux aux deux Chocolats

Compote et Chips de Poire, Sauce légère au Caramel

Prix du Menu par Personne : 95 € (Boissons non Comprises, Taxes et Service Inclus)

Menu du Jour de l’An à midi :

La Mise en Bouche

La Salade aux Suprême et Cuisse de Pigeonneau rôtis, Petits Cèpes Bouchons grillés »Vinaigrette au Vin Doux de Maury »

Le Pavé de Turbot Grillé Beurre Blanc et Petits légumes

OU

Le Filet Mignon de Veau du Limousin à la Crème de Cèpes »Viande Origine France – l’Atelier Cowrrézien – Meyssac-Corrèze »

Le Palet Glacé au Thé Noir Marco Polo Sublime, Salpicon d’Ananas, Tuile Craquante au Beurre Salé,

Et Coulis de Myrtilles

OU

Le Chou Craquelin à la Crème pâtissière Vanille et Potimarron » Sorbet de la Cheffe aux fruits de la Passion et citron »

OU

Le Crémeux aux deux Chocolats, Compote et Chips de Poire, Sauce légère au Caramel Prix du Menu par Personne : 75 € (Boissons non Comprises, Taxes et Service Inclus)

Proposé par le restaurant de l’Hostellerie de La Bouriane

+33 5 65 41 16 37 Hostellerie de la Bouriane

