Réveillon de la Saint-Sylvestre à Gourdon, 31 décembre 2022, Gourdon.

2022-12-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-31

95 EUR Menu

Ardoise apéritive :

Oeuf toqué, sabayon à la truffe et mouillette

Pâté en croûte végétal aux champignons et châtaignes parfumé au Cogna, oignons confits et noisettes

Tuiles croquantes aux épices

Entrée Côté mer :

Cerviche de bar à la mangue et fruit de la passion, crème glacée à l’avocat

Entrée Côté terre :

Foie gras mi-cuit marbré au Malbec Rogomme de Château Chambert, condiment aux dattes, raisins et poires

Plats :

Noix de coquilles ST-Jacques sauce au gin, yuzu et réglisse, crème de choux fleur au sésame noir et pommes noisetts à la patate douce

ou

Pigeon en deux façons, suprême rôti et cuisse confite, jus réduit à la truffe, crème de panais et poêlée de champignons

Fromage :

Mousse de Brie de Meaux aux fruits secs, biscuit à la châtaigne et miel de châtaignier

Dessert :

Déclinaison de l’ananas, coco et jasmin

Mignardises

Proposé par le restaurant Délicatessens.

