RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE À CHÂTEAU-GONTIER Château-Gontier-sur-Mayenne, 31 décembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE À CHÂTEAU-GONTIER

2021-12-31

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

EUR 79 79 Le samedi 31 décembre de 10h à 04h du matin venez célébrer le nouvel an à l’espace Saint-Fiacre. L’orchestre Oasis vous proposera une 1ère partie spectacle ainsi qu’une soirée dansante. Côté repas le traiteur Paillard vous proposera :

– Apéritif

– Pressé de blanc de poulet fermier et foie gras

– Granité de fruits rouges

– Quasi de veau gratiné à l’estragon, mousseline de panais et poêlée forestière

– Fromages, salade

– Douceur mascarpone et fruits rouges

– Café

(Boissons non comprises)

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rendez-vous à l’espace Saint-Fiacre pour fêter le passage à 2022 !

lelivecabaret@gmail.com +33 2 43 70 05 82

Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

