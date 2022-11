Réveillon de la Saint-Sylvestre à Champagney Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône Champagney Venez fêter la nouvelle année avec nous dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Accueil à la Salle des Fêtes de Champagney

Soirée dansante organisée par Dance 70 et animée par un DJ. Repas adultes à 75€ et repas enfant à 30€ – Sur réservation

Date limite de réservation : 24 décembre 2022 sandrinehoffmann71@orange.fr Salle des Fêtes de Champagney 1B Place du Général Charles de Gaulle Champagney

