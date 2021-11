Réveillon de la Saint Sylvestre à Bourg Bourg, 31 décembre 2021, Bourg.

Réveillon de la Saint Sylvestre à Bourg Bourg

2021-12-31 – 2021-12-31

Bourg Gironde Bourg

85 EUR Le Rotary Club de Blaye et le Cercle Citoyen organisent le réveillon de la Saint Sylvestre 2021-2022 au profit d’Handi’chiens.

Au menu : Soupe Champenoise et toasts, terrine de foie gras et sa garniture de figues, filet de sole safrané aux fruits de mer, trou Normand, tournedos de veau crème de cèpes avec carottes Vichy et purée de pommes de terre « Vitelotte », duo de fromages et salade, poire pochée façon Belle Hélène revisitée, café, vins compris.

Animation « Dance Paradisiac ».

Le Rotary Club de Blaye et le Cercle Citoyen organisent le réveillon de la Saint Sylvestre 2021-2022 au profit d’Handi’chiens.

Au menu : Soupe Champenoise et toasts, terrine de foie gras et sa garniture de figues, filet de sole safrané aux fruits de mer, trou Normand, tournedos de veau crème de cèpes avec carottes Vichy et purée de pommes de terre « Vitelotte », duo de fromages et salade, poire pochée façon Belle Hélène revisitée, café, vins compris.

Animation « Dance Paradisiac ».

Le Rotary Club de Blaye et le Cercle Citoyen organisent le réveillon de la Saint Sylvestre 2021-2022 au profit d’Handi’chiens.

Au menu : Soupe Champenoise et toasts, terrine de foie gras et sa garniture de figues, filet de sole safrané aux fruits de mer, trou Normand, tournedos de veau crème de cèpes avec carottes Vichy et purée de pommes de terre « Vitelotte », duo de fromages et salade, poire pochée façon Belle Hélène revisitée, café, vins compris.

Animation « Dance Paradisiac ».

Noel (800×600)

Bourg

dernière mise à jour : 2021-11-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme