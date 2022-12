Réveillon de la Saint-Sylvestre à Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze Catégories d’évènement: Bellefont-La Rauze

Lot Bellefont-La Rauze 55 EUR 55 REVEILLON DANSANT DE LA SAINT SYLVESTRE à Bellefont-La Rauze samedi 31 décembre à partir de 20h, à la salle des fêtes de Constans Au menu :

Soupe champenoise

Velouté d’hiver

Médaillon de foie gras

Ballotin de chapon farci

Gratin de pommes de terre et purée de carottes

Rocamadour

Délices des papilles

Café, vin, Champagne (1 bouteille pour 6) avec musique Le nombre de places est limité et l’ordre des inscriptions sera déterminant. Les réservations (obligatoires,par téléphone) seront validées par le paiement. Bulletin d’inscription à remplir ci-joint +33 7 87 60 20 37 @comité d’animation bellefont

