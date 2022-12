Réveillon de la Saint-Sylvestre à Beaulieu Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-DordogneBeaulieu-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne

Menu :

Coupette et ses mises en bouche

Raviole à la truffe

La truite et ses perles

Bonne morille et celerie, osmose au café

Pigeon fermier de Bétaille, pomme dauphine aux noisettes

Plateau de fromage

Le restaurant Côté Dordogne vous propose un menu et groupe de musique.

