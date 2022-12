Réveillon de la Saint-Sylvestre à Alvignac Alvignac Alvignac Alvignac Catégories d’évènement: Alvignac

Réveillon de la Saint-Sylvestre à Alvignac Casino Alvignac, 31 décembre 2022

Lot Alvignac 100 EUR 100 Mise en bouche et Cocktail

Velouté de châtaignes au lard grillé

Terrine de foie gras mi-cuit, compotée de gelée de pomme au cidre, magret séché maison

Rôti de lotte aux épices, purée de patate douce, écume de petit pois

Carré de veau du Segala truffé, pomme rôtie

Fromage

Omelette norvégienne, glace Black Ice, coulis de poire

Coupe de champagne, vins et café compris Découvrez le menu de fête concocté avec soin par notre chef !

La soirée dansante sera animée par DJ FRANCK .

Sur réservation +33 5 65 33 77 70 Casino d’Alvignac Casino alvignac

Lieu Alvignac Adresse Casino Alvignac

