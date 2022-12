RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2022 Saint-Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val Catégories d’évènement: Saint-Rémy-du-Val

Sarthe

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2022
Salle des fêtes
Saint-Rémy-du-Val, Sarthe
2022-12-31

2022-12-31 – 2022-12-31 Saint-Rémy-du-Val

Sarthe Saint-Rémy-du-Val 15 15 EUR Le Comité des Fêtes vous propose une soirée festive pour commencer l’année 2023.

Au menu :

Soupe de champagne et mise en bouche

Foie gras maison et son coulis de figue

Gambas grillées et sa garniture

Trou normand

Filet de caille et trio de légumes

Fromages et salade verte

Café gourmand surprise

Coupe de champagne offerte par le comité des Fêtes

Soupe à l'oignon

Tarifs : 80€ par personne – 15€/enfant jusqu'à 12 ans

Réservations auprès de Mme Chopin au 06 23 12 32 15

