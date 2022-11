Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drme

Nyons

Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Nyons, 31 décembre 2022, Nyons. Réveillon de la Saint Sylvestre 2022

Maison de Pays Promenade de la Digue Nyons Drme Promenade de la Digue Maison de Pays

2022-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-31 23:59:00 23:59:00

Promenade de la Digue Maison de Pays

Nyons

Drme EUR Repas préparé par Ludovic Plantevin de « la Détente » avec l’orchestre Saxo Love. comitefetesnyons@orange.fr http://www.comitefetesnyons.net/ Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drme Promenade de la Digue Maison de Pays Ville Nyons lieuville Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Departement Drme

Nyons Nyons Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Nyons 2022-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint Sylvestre 2022 Nyons Nyons 31 décembre 2022 Drme Maison de Pays Promenade de la Digue Nyons Drme Nyons

Nyons Drme