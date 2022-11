RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

2022-12-31 – 2022-12-31 EUR 95 95 Soirée de réveillon organisée par le club de l’amitié et le club de l’hippocampe.

Animation par Julien Monte et son orchestre.

Réservations jusqu'au 22 décembre.

