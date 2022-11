RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE, 31 décembre 2022, . RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE



2022-12-31 20:00:00 – 2022-12-31 19 19 EUR Organisé par le Comité Des Fêtes

Menu de prestige – 90€/adulte (apéritif et vin mousseux inclus) – 19€/enfants

Animation DJ.

Réservation avant le 18 décembre. Organisé par le Comité Des Fêtes

Réservation avant le 18 décembre.

