REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2021 Vérac, 31 décembre 2021, Vérac.

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2021 Vérac

2021-12-31 – 2021-12-31

Vérac Gironde Vérac

EUR 75 75 MENU tout compris, animé par Alain Flouret de TOP SONO

– APERITIF et amuse-bouche

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT basse température, chutney de petit marron, salade de mesclun.

– FILET D’ESTURGEON sur sa fondue de poireaux au curcuma, sauce à l’aneth.

– BALLOTINE DE CHAPON basse température, rôti au four, brunoise de légume et champignons des bois, jus de veau aux morilles.

– FLAN DE PATATE DOUCE cœur mousse de petits pois, Cannelloni farci aux petits légumes et tomate provençal.

– FROMAGE / SALADE

– LE SAINT SYLVESTRE (Mousse au crémant de Bordeaux et agrumes, gelée de framboise au crémant rosé sur biscuit pâte à choux) avec 1 coupe de champagne

– CAFE et mignardise

Y compris les VINS (liquoreux, rosé et rouge)

PASS Sanitaire obligatoire

MENU tout compris, animé par Alain Flouret de TOP SONO

– APERITIF et amuse-bouche

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT basse température, chutney de petit marron, salade de mesclun.

– FILET D’ESTURGEON sur sa fondue de poireaux au curcuma, sauce à l’aneth.

– BALLOTINE DE CHAPON basse température, rôti au four, brunoise de légume et champignons des bois, jus de veau aux morilles.

– FLAN DE PATATE DOUCE cœur mousse de petits pois, Cannelloni farci aux petits légumes et tomate provençal.

– FROMAGE / SALADE

– LE SAINT SYLVESTRE (Mousse au crémant de Bordeaux et agrumes, gelée de framboise au crémant rosé sur biscuit pâte à choux) avec 1 coupe de champagne

– CAFE et mignardise

Y compris les VINS (liquoreux, rosé et rouge)

PASS Sanitaire obligatoire

+33 6 73 05 62 49

MENU tout compris, animé par Alain Flouret de TOP SONO

– APERITIF et amuse-bouche

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT basse température, chutney de petit marron, salade de mesclun.

– FILET D’ESTURGEON sur sa fondue de poireaux au curcuma, sauce à l’aneth.

– BALLOTINE DE CHAPON basse température, rôti au four, brunoise de légume et champignons des bois, jus de veau aux morilles.

– FLAN DE PATATE DOUCE cœur mousse de petits pois, Cannelloni farci aux petits légumes et tomate provençal.

– FROMAGE / SALADE

– LE SAINT SYLVESTRE (Mousse au crémant de Bordeaux et agrumes, gelée de framboise au crémant rosé sur biscuit pâte à choux) avec 1 coupe de champagne

– CAFE et mignardise

Y compris les VINS (liquoreux, rosé et rouge)

PASS Sanitaire obligatoire

VERAC EN FETES

Vérac

dernière mise à jour : 2021-11-02 par