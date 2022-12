Réveillon de la Peña géronçaise Géronce, 31 décembre 2022, Géronce Géronce.

Réveillon de la Peña géronçaise

Place Lasserre Géronce Pyrénées-Atlantiques

2022-12-31 – 2022-12-31

Géronce

Pyrénées-Atlantiques

Géronce

12 12 EUR L’association La Peña géronçaise organise un réveillon dansant de la Saint-Sylvestre. L’animation sera assurée par Dj Mister G, avec buvette et cotillons.

Au menu : Apéritif offert et ses amuses bouches, soufflé de la mer bisque de crustacés, ballotine de volaille fermière sauce morilles et potimarron au miel et gratin dauphinois, fromage, entremet La Belle Hélène, vin, café et une flute de champagne inclus.

Réservation avant le 15 décembre, montant à régler au même moment.

+33 6 30 13 79 37 La Peña géronçaise

Mairie de Géronce

Géronce

