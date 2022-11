Réveillon de la nouvelle année Bahus-Soubiran, 31 décembre 2022, Bahus-Soubiran.

Réveillon de la nouvelle année

Salle des Fêtes Bahus-Soubiran Landes

2022-12-31 – 2022-12-31

Bahus-Soubiran

Landes

Bahus-Soubiran

EUR 70 Pas d idée pour le réveillon de la nouvelle année?

Venez à la Salle des fêtes de Bahus pour vous ravir les papilles!

Cocktail de bienvenue et ses canapés

Aumônière Terre et Mer, sauce crémeuse au coco

Crevettes sauvages et noix de Saint-Jacques, légumes sautés

Tournedos de cerf sauce aux cèpes, maître d’hôtel de foie gras

Ecrasé de patate douce et légumes arlequin

Bavarois exotique, ananas caramélisé

Coulis passion et sa quenette au citron

Coupe de champagne, café, mignardise

Tous les plats sont faits maison par le restaurant Les Arcades de Duhort-Bachen

Vin blanc et rouge, bar ouvert avant et après le repas.

Danse et cotillons toute la nuit

