Réveillon dansant Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Nueil-les-Aubiers

Réveillon dansant Nueil-les-Aubiers, 31 décembre 2022, Nueil-les-Aubiers. Réveillon dansant

46 Avenue Saint-Hubert Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert

2022-12-31 20:00:00 – 2022-12-31 23:30:00

Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert

Nueil-les-Aubiers

Deux-Sèvres 56 EUR Réveillon dansant organisé par Solidarité Burkina, avec cotillons et soupe à l’oignon. Les bénéfices serviront à aider au financement des projets de développement de l’Association des Paysans Solidaires de Ouahigouya au nord du Burkina Faso. Réveillon dansant organisé par Solidarité Burkina, avec cotillons et soupe à l’oignon. Les bénéfices serviront à aider au financement des projets de développement de l’Association des Paysans Solidaires de Ouahigouya au nord du Burkina Faso. non-communiqué

Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Nueil-les-Aubiers Autres Lieu Nueil-les-Aubiers Adresse Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Ville Nueil-les-Aubiers lieuville Salle Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Departement Deux-Sèvres

Réveillon dansant Nueil-les-Aubiers 2022-12-31 was last modified: by Réveillon dansant Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 31 décembre 2022 46 Avenue Saint-Hubert Salle Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres