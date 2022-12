Réveillon dansant Madiran Madiran OT du Pays du Val d'Adour, CDT65 Madiran Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-12-31 20:00:00

48 EUR Au menu:

* Velouté de cèpes

*Cassolette d’escargots persillés à la crème de piment d’Espelette

*Maestro de Sole sauce Saint Jacques

*Pavé de porc noir grillé au piment d’Espelette & son accompagnement

*Salade et fromage fermier

*Saint Honoré revisité, coulis caramel beurre salé *Vins Madiran & Pacherenc

*Café, champagne, digestif

Venez passez un réveillon dansant, avec repas et animation musical, « System d » en partenariat avec Plaimont.

Réservation obligatoire.

