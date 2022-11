Réveillon dansant de la St Sylvestre Bourdalat Bourdalat Catégories d’évènement: Bourdalat

Réveillon dansant de la St Sylvestre

Bourdalat Landes

2022-12-31

Landes 55 EUR Repas de gala à Bourdalat pour dire adieu à 2022 et danser aux premières heures de 2023. Au menu : Terrine de foie gras au sauterne – Mesclun aux fruits secs – Cocotte de lotte et gambas à l’armoricaine – Trou gascon – Noix de veau farcie au foie gras, cèpes, échalottes et marrons – pommes de terre, méli-mélo de légumes – Brebis confiture de cerise et salade – Café gourmand – Armagnac, liqueurs.

Soirée cotillons, boissons gratuites au cours de la soirée dansante.

