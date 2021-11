RÉVEILLON DANSANT DE LA SAINT SYLVESTRE Mamers, 31 décembre 2021, Mamers.

RÉVEILLON DANSANT DE LA SAINT SYLVESTRE Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31 02:00:00 Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe

EUR 90 90 Réveillon dansant de la Saint Sylvestre proposé par le restaurant de Saint Calez-en-Saosnois « Le Relais Fleuri ».

Soirée dansante animée par l’orchestre Alkadièse (musette et variété), et menu de fête bien sûr !

Tarifs : 90€/pers. (vins non compris)

Réservations auprès du Relais Fleuri au 02 43 97 74 94

Comme chaque année, le Relais Feluri vous invite à fêter la nouvelle année tous ensemble !

+33 2 43 97 74 94

Réveillon dansant de la Saint Sylvestre proposé par le restaurant de Saint Calez-en-Saosnois « Le Relais Fleuri ».

Soirée dansante animée par l’orchestre Alkadièse (musette et variété), et menu de fête bien sûr !

Tarifs : 90€/pers. (vins non compris)

Réservations auprès du Relais Fleuri au 02 43 97 74 94

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

dernière mise à jour : 2021-11-16 par