Lot Saint-Germain-du-Bel-Air 35 EUR Organisé par le Comité des fêtes de ST-Germain

Menu adulte : Amuse-bouche, salade gourmande, filet mignon sauce échalote, haricots verts, purée truffée, tomate provençale, fromage, bûche glacée, café.

Menu enfant : émincé de poulet, purée, bûche glacée

Soirée animée par DJ Gomix and Co.

Inscription et règlement obligatoires avant le 15 Décembre. Venez fêter la nouvelle année en famille à Saint-Germain!!! +33 6 75 91 20 12 © S. Hermann / F. Richter de Pixabay

