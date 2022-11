Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Saint-Projet Saint-Projet Saint-Projet Catégories d’évènement: Lot

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Saint-Projet Saint-Projet, 31 décembre 2022, Saint-Projet.

Chez Baillagou – Restaurant la Tuilerie Saint-Projet Lot

Soupe de champagne et ses amuse-bouches

Variation iodée et fumée, huîtres-langoustines

Truite fumée du Blagour et coquillages

Foie gras aux 4 épices

Trou quercynois

Grenadin de veau farci infusé au vin jaune

Millefeuille de sarladaises, cèpes et marrons

Brie truffé

Sucrerie gourmande du Réveillon

Vins : rouge, blanc, rosé bouché et champagne à discrétion Animations musicales : Variétés et chansons françaises, accordéon et DJ multigénérational Proposé par le restaurant »Chez Baillagou »

Repas et bal animés

Sur réservation – Nombre de places limité

