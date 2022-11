Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Gourdon Gourdon, 31 décembre 2022, Gourdon. Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Gourdon

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

2022-12-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-31 Gourdon

Lot Gourdon 40 40 EUR Sur réservation avant le 15 Décembre au 06 60 83 21 98 ou 05 65 41 48 67 (Aucun remboursement après le 25/12/2022)

Menu : Apéritif, Soupe de champagne et ses toasts, Bisque de homard du chef, Terrine de foie gras du Périgord sur toasts et son accompagnement, Cassolette de St-Jacques et gambas au piment d’Espelette, Trou Quercynois, Magret de canard sauce aux poivres et pommes sarladaises, Salade / Plateau de fromages, Omelette norvégienne, Café, Vins : blanc, rouge, rosé.

23h : Tirage de la Tombola

Minuit : Cotillons-champagne et reprise du bal Repas et bal animés par l’orchestre »Quercy Mélodie »

Soirée Organisée par l’Association ADGSF ©anncapictures de Pixabay

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Salle des Pargueminiers Gourdon Lot Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Gourdon Gourdon 2022-12-31 was last modified: by Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Gourdon Gourdon Gourdon 31 décembre 2022 Gourdon Lot Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Gourdon Lot