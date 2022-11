Réveillon dansant avec Suspens Orchestra Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Ploërmel

Réveillon dansant avec Suspens Orchestra Ploërmel, 31 décembre 2022, Ploërmel. Réveillon dansant avec Suspens Orchestra

Rue du Général Giraud Salle des fêtes Ploërmel Morbihan Salle des fêtes Rue du Général Giraud

2022-12-31 – 2022-12-31

Salle des fêtes Rue du Général Giraud

Ploërmel

Morbihan Après deux ans d’absence, la soirée du réveillon organisée par le club des supporters du Ploërmel FC fait son grand retour. Suspens Orchestra animera à nouveau la soirée avec un grand show musical en live, de la variété et des danseuses. le repas de fête sera concocté par Globe Traiteur de Moustoir Ac avec des mets de fête.

Le nombre de place étant limitée la réservation est à faire dès à présent. Le prix inclus le repas, la boisson et le spectacle. A partir de 20h Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Destination Brocéliande – CRTBretagne_

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploërmel Autres Lieu Ploërmel Adresse Ploërmel Morbihan Destination Brocéliande - CRTBretagne_ Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ville Ploërmel lieuville Salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Departement Morbihan

Ploërmel Ploërmel Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploermel/

Réveillon dansant avec Suspens Orchestra Ploërmel 2022-12-31 was last modified: by Réveillon dansant avec Suspens Orchestra Ploërmel Ploërmel 31 décembre 2022 morbihan Ploërmel rue du général Giraud salle des fêtes Ploërmel Morbihan Destination Brocéliande - CRTBretagne_

Ploërmel Morbihan