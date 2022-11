Réveillon Chez Nello La Belle Vie Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Réveillon Chez Nello La Belle Vie Tours, 24 décembre 2022, Tours. Réveillon Chez Nello La Belle Vie

9 Rue du Docteur Herpin Tours Indre-et-Loire

2022-12-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-24 02:00:00 02:00:00 Tours

Indre-et-Loire 98 EUR 98 Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret ! Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret ! contact@cheznello.fr +33 2 47 39 12 11 https://www.chez-nello.fr/evenement/evenement-exceptionnel/51372-reveillon-de-noel/ Tours

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse 9 Rue du Docteur Herpin Tours Indre-et-Loire Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Réveillon Chez Nello La Belle Vie Tours 2022-12-24 was last modified: by Réveillon Chez Nello La Belle Vie Tours Tours 24 décembre 2022 9 Rue du Docteur Herpin Tours Indre-et-Loire Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire