2022-12-31 – 2022-12-31

Drôme Barbières EUR Dani Lary invite ses amis artistes à fêter le plus grand évènement de l’année ! A la tombée de la nuit, venez nous rejoindre pour partager une soirée flamboyante ! dani.lary.event@orange.fr +33 4 75 02 34 83 http://www.dani-lary.com/ Les Ateliers Magiques 20 Grande Rue Barbières

