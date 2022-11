Réveillon casino Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde Créon EUR Cette année, le réveillon solidaire aura lieu le 16 décembre à l’Espace Culturel de Créon. Nous vous invitons à passer un moment convivial et festif. Un apéritif sera offert par la Cabane à Projets et préparé par les bénévoles lors d’un atelier cuisine.

Vous trouverez également un buffet salé/sucré composé des petits plats que vous aurez préparés pour l’occasion (auberge espagnole). +33 5 57 34 42 52 La cabane à projet la cabane à projet

