2022-12-31 – 2022-12-31 Bouillac Aveyron Bouillac 58 EUR Réveillon organisé par le Comité des Fêtes de Bouillac.

Menu à 58€ :

Foie gras

Couronne aux fruits de mer

Souris de cerf sauce St Hubert et légumes

Plateau de fromages

Entremet trois chocolats

Café, vin rouge et rosé, 1 bouteille de champagne pour 6 personnes.

Au petit matin, soupe au fromage.

Animation disco mobile.

Places limitées, réservation avant le 20 décembre au 06 78 67 69 84 Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

