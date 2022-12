Réveillon Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Réveillon Belleville-sur-Loire, 31 décembre 2022, Belleville-sur-Loire . Réveillon Belleville-sur-Loire Cher

2022-12-31 – 2022-12-31 Belleville-sur-Loire

Cher 85 EUR Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre à Belleville sur Loire. La soirée sera animée par disco fun Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre à Belleville sur Loire. La soirée sera animée par disco fun +33 6 88 01 88 22 ©faut que ça tourne

Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Belleville-sur-Loire Cher Ville Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire Departement Cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/

Réveillon Belleville-sur-Loire 2022-12-31 was last modified: by Réveillon Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 31 décembre 2022 Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire, Cher cher

Belleville-sur-Loire Cher