Le réveillon aux flambeaux de Ferrette fait son grand retour en 2022 après 2 années blanches !

Venez arpenter les chemins et sentiers autour de Ferrette pour rejoindre les ruines altières du château. Le principe reste le même depuis plusieurs années : proposer une marche de 3 km (1h) éclairée aux flambeaux et agrémentée d’un verre de crémant offert dans l’enceinte du site magique du château de FERRETTE.

L’idée est toute simple, le lieu est unique, les bénévoles nombreux, la nature environnante généreuse, la date incontournable, la participation populaire intergénérationnelle, la gratuité, aucune contrainte pour participer, voilà la recette d’un évènement atypique proposé depuis près de 20 ans par des passionnés du Jura Alsacien pour le passage vers la nouvelle année!

A partir de 22h, l’Office de Tourisme du Sundgau et la mairie de Ferrette vous invitent à cette marche digestive de 3 km autour du château. Vous suivrez un sentier balisé qui vous mènera au cœur de cette enceinte médiévale, autour du feu de Nouvel An, pour y déguster un verre de crémant.

A SAVOIR :

– Départ de la marche depuis l’espace Robelin situé 5 rue du Colonel Robelin à partir de 22h jusqu’à 23h (préférer 22h pour être certain d’arriver avant minuit au château). Inutile de venir trop tôt ! Le parcours n’est balisé qu’à la dernière minute du fait de la durée de vie limitée du balisage lumineux.

– Parcours de 3 km (1 heure) sur des chemins et sentiers forestiers. 150m de dénivelé (ça monte un peu autour de Ferrette !)

– Etre bien chaussé (chaussures de marche) et apporter un éclairage d’appoint (frontale, lampe de poche), les sentiers peuvent être humides et glissants

– La participation à la marche est gratuite (bon, on n’est pas contre un petit don pour les organisateurs…)

– Les flambeaux (un pour deux personnes) seront distribués gratuitement sur le parking de départ pour les personnes effectuant la marche aux flambeaux. Néanmoins, une petite caisse sera mise à disposition afin que chacun puisse soutenir, selon sa volonté, les associations bénévoles organisatrices.

– L’accès au site du château est libre et gratuit

– Le verre de crémant (ou boisson non alcoolisée) est offert à minuit dans l’enceinte du château de Ferrette

– Une buvette proposant des boissons payantes sera située sur le site du château de Ferrette

OU MANGER ?

– Un repas carpe-frite avec accompagnement, dessert et café sera proposé à la salle de l’espace Robelin.

– Tarif : 32 € / 14 € de 6 à 12 ans / Gratuit pour les moins de 6 ans

– Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Sundgau (03 89 40 02 90) et réservation auprès de M. Moreth (03 89 40 26 24) effective uniquement si le paiement (PayPal ou chèque) a été validé

– L’espace Robelin est une salle de 180 personnes située au 5 rue du Colonel Robelin.

– Horaires : salle ouverte de 19h à minuit. Possibilité de prendre la carpe frite ou des frites à emporter.

